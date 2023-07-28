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عربي-دولي

انقلاب النيجر... أميركا تتعهد ضمان العودة الكاملة للحكم الديمقراطي

Lebanon 24
28-07-2023 | 23:50
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تعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، بضمان العودة الكاملة للحكم الديمقراطي في النيجر، وذلك بعيد استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس محمد بازوم هو الثاني خلال أيّام، على أن "الولايات المتحدة ستُواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر".
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كما أشاد بلينكن بـ"دور بازوم في تعزيز الأمن ليس في النيجر فحسب لكن في منطقة غرب إفريقيا الأوسع".

وفي اتصال منفصل مع زعيم النيجر السابق محمد إيسوفو، أبدى بلينكن قلقه إزاء استمرار اعتقال بازوم.

وقال لإيسفو إنه "يأسف لأن من يعتقلون بازوم يُعرّضون للخطر سنوات من التعاون الناجح ومساعدات بمئات ملايين الدولارات" لنيامي، حسب ميلر.

كذلك، تحدث بلينكن مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بشأن الوضع في النيجر، مشددا على ضرورة بذل "الجهود لاستعادة النظام الدستوري" في هذا البلد.(سكاي نيوز عربية) 
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