وزير الخارجية السويدي يعرب لنظيره السعودي عن أسفه لحرق المصحف

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أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، في اتصال هاتفي بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير السويدي أعرب خلال الاتصال عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي.وشدد "على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية".من جانبه، جدد وزير الخارجية السعودي رفض الرياض "التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم".‎وأكد الوزير السعودي لنظيره السويدي خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.