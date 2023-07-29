بين كوريا الشمالية والصين... تعهد بتطوير العلاقات

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، السبت، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون التقى بالوفد الصيني الذي يزور بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وتعهد بتطوير العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى "آفاق جديدة".وأقام كيم حفل استقبال للوفد الصيني الذي يرأسه لي هونغ تشونغ عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي أمس الجمعة. وهذا أول وفد صيني يزور كوريا الشمالية منذ بدء جائحة كوفيد-19.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "تم التأكيد مجددا في المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون.. بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة".وجاء الاجتماع بعد أن وقف مسؤولون من الصين وروسيا جنبا إلى جنب مع كيم يوم الخميس أثناء استعراضهم لأحدث الصواريخ ذات القدرات النووية والطائرات المسيرة الهجومية في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ. (سكاي نيوز عربية)