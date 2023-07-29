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عربي-دولي

انقلاب النيجر... مهلة 15 يوماً يمنحها مجلس الأمن للقادة

Lebanon 24
29-07-2023 | 01:45
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أعطى مجلس الأمن والسلم الإفريقي، السبت، قادة الانقلاب في النيجر مدة أقصاها 15 يوما، حتى يتخلوا عن السلطة ويعودوا إلى ثكناتهم.

ماذا طالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي؟

أصدر مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي بيانا أدان فيه بشد العبارات الممكنة الانقلاب العسكري في النيجر، وما أعقبه من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.
عبّر المجلس الذي يشبه في مهمته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة عن قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوّض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة.
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شدد المجلس على عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الإفريقية.
طالب المجلس العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبني بيان المجلس.
طالب المجلس بإطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم.
توعد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.(سكاي نيوز عربية) 
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