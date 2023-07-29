البحرية التونسية تنتشل حطام مروحية سقطت في حزيران الماضي

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية انتشال حطام المروحية العسكرية التابعة لها، التي كانت قد سقطت في عرض البحر في منطقة كاب سيراط في بنزرت أقصى شمالي تونس في السابع من حزيران الماضي.ونقل موقع "اليوم السابع" عن الوزارة بيانا، صدر أمس الجمعة، أكدت فيه أن فرق الغواصين والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت الماء والمركبات المسيرة عن بعد عملت على تحديد موقع الحطام وانتشاله.وكانت الوزارة أعلنت في الثامن من حزيران الماضي فقدان الاتصال بالمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، وأشارت إلى أنها استخدمت جميع الوسائل البحرية والجوية للبحث عن العسكريين والحطام في البحر بمنطقة كاب سيراط.وأفادت الوزارة في ذلك الحين بأنها انتشلت ثلاث جثث وأجزاء من الحطام في مرحلة أولى، وتم انتشال الجثة الرابعة في صباح الخميس الخامس عشر من حزيران.