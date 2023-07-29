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عربي-دولي

الصين.. تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو بكين

Lebanon 24
29-07-2023 | 04:22
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بدأت الأمطار تهطل على شمال الصين مع تقدم الإعصار دوكسوري، الذي يعد من أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأشارت إلى أن هذه المخاطر تتراوح بين المتوسطة والعالية.
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وأضافت الإدارة أن "شدة الإعصار دوكسوري آخذة في الضعف، لكن التأثير لم ينتهِ بعد" مطالبة المواطنين باليقظة وتجنب المناطق شديدة الخطورة التي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.
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