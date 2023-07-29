روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

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أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 كانون الاول 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.وأشارت الحكومة الروسية إلى أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.وأضافت أنه يسمح بإرسال حبوب الأرز والأرز إلى الخارج كمساعدة إنسانية، وكذلك في إطار عمليات العبور الدولية. (روسيا اليوم)