ما هي خطّة موسكو للسيطرة على المرتفعات؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ أوكرانيا كثفت خلال الساعات الماضية من وتيرة هجومها المضاد حيث استهدفت جنوب روسيا بصاروخين، كما كثفت من تحركاتها البرية في الجبهة الجنوبية لاختراق الدفاعات الروسية.

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وقد واجهت موسكو تحركات أوكرانيا بإرسال المسيّرات وتطويرها لضمان التفوق الجوي ووقف أي تقدم أوكراني.



وتعتبر الحرب الروسية الأوكرانية أكثر الحروب والصراعات العسكرية التي شهدت استخداما موسعًا للمسيّرات، وتخسر أوكرانيا في هجماتها نحو 10 آلاف مسيّرة شهريًا، بما في ذلك مسيّرات المراقبة والمسيّرات الانتحارية.



في السياق، يقول المحلل العسكري الروسي ألكسندر أرتاماتوف إن "المسيّرات أثبتت فاعليه كبيرة في معظم المعارك والهجمات التي شنتها روسيا في أوكرانيا".

ويُضيف: "إن التطوير الروسي مستمر في ما يخص المسيرات وبالأخص في التوقيت الحالي لإفشال الهجوم الأوكراني الذي يرتكز على الجنوب في مناطق معظمها مرتفعات وغابات".



وفي ما يخص استراتيجية موسكو في المعارك الجنوبية بالأخص التلال بجانب نهر دنيبر والغابات أيضًا، يوضح أنّ "موسكو مستمرة ومهتمها تطوير الدرونات الميكروية أو "البعوضة المحاربة" من أجل السيطرة على البقع الاستراتيجية في المعركة ضد أوكرانيا، وبالأخص الجنوب وأخرها مسيرة "ميكرو درون" أو "كوادكوبتر" صغيرة من طراز "فيكتور إكس-120" متعددة المراوح وهي من طراز مختلف لصيد القناصين والمشاة على المرتفعات وداخل الغابات هدفها اصطياد هدف بشري معاد ومحدد.

ويُشير إلى أنّ "تلك الأنواع من المسيرات باتت الذراع الطولى لتحقيق الهدف من الحرب، ولا شك أن مسيرة Vektor Kh-120 قادرة على الطيران بسهولة لخفة وزنها وسهولة توجيهها عن بعد إلى ملجأ وضرب الأهداف بالداخل مباشرة وبالتالي تعد أكثر فعالية عوضًا عن المواجهات المسلحة المباشرة مع القناصين".

ويقول: "كما يمكن للميكرو درون " Vektor Kh-120" أو "صائدة القناصين" إنجاز المهام بقوة، ومن الملاحظ أنه تعمل بنجاح مع اضطرار المقاتل إلى الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مغادرة ملجأه لإطلاق ذخيرة تقليدية ضد عناصر روسية". (سكاي نيوز)