تضاربٌ إسرائيلي حول جهوزية الجيش.. تحذيرات جديّة والقلق يجتاحُ المؤسسة الأمنيّة!

تستمر المحافل الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في التحذير من التداعيات الخطيرة لتصاعد رفض الخدمة العسكرية من قبل قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي احتجاجا على "الثورة القضائية" التي تقودها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.

Advertisement

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي والدوائر الأمنية قولها إن القلق كبير جداً جراء رفض المئات من جنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو وهيئة الاستخبارات والوحدات الخاصة".



وأوضحت أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هيرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو الميجر جنرال تومير بار، وقادة آخرين، "يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة صفوف الجيش في إطار محادثات مع الجنود بهذا الشأن".



وخلال منتدى لقادة الوحدات العملياتية في سلاح الجو، أكد بار، أنه "يدرك التهديدات في كافة الجبهات وما يقوله الأعداء"، مضيفاً: "من المحتمل أن يحاول هؤلاء اختبار تماسك الجيش ويقظته في الفترة المقبلة. نشدد على وجوب البقاء على أتم الجاهزية".



كذلك، رأى بار أنّ أعداء إسرائيل قد يستغلون أزمتها السياسية المستمرة، مؤكداً أنه يتعين على قوات الجيش البقاء في حالة تأهب بعد أن أقر البرلمان يوم الاثنين أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلا واسع النطاق.



وأضاف بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر الجمعة: "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا (أعداء إسرائيل) اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل".