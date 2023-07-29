Advertisement

عربي-دولي

تضاربٌ إسرائيلي حول جهوزية الجيش.. تحذيرات جديّة والقلق يجتاحُ المؤسسة الأمنيّة!

Lebanon 24
29-07-2023 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1092374-638262332358755364.jpg
Doc-P-1092374-638262332358755364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر المحافل الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في التحذير من التداعيات الخطيرة لتصاعد رفض الخدمة العسكرية من قبل قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي احتجاجا على "الثورة القضائية" التي تقودها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
Advertisement
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي والدوائر الأمنية قولها إن القلق كبير جداً جراء رفض المئات من جنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو وهيئة الاستخبارات والوحدات الخاصة".

وأوضحت أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هيرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو الميجر جنرال تومير بار، وقادة آخرين، "يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة صفوف الجيش في إطار محادثات مع الجنود بهذا الشأن".

وخلال منتدى لقادة الوحدات العملياتية في سلاح الجو، أكد بار، أنه "يدرك التهديدات في كافة الجبهات وما يقوله الأعداء"، مضيفاً: "من المحتمل أن يحاول هؤلاء اختبار تماسك الجيش ويقظته في الفترة المقبلة. نشدد على وجوب البقاء على أتم الجاهزية".

كذلك، رأى بار أنّ أعداء إسرائيل قد يستغلون أزمتها السياسية المستمرة، مؤكداً أنه يتعين على قوات الجيش البقاء في حالة تأهب بعد أن أقر البرلمان يوم الاثنين أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلا واسع النطاق.

وأضاف بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر الجمعة: "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا (أعداء إسرائيل) اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل".

نتنياهو وغانتس

وفي سياق متصل بالأزمة التي تعصف بمكونات المجتمع الإسرائيلي ولديها تأثيرات كارثية على الجيش والأمن والاقتصاد، زعم رئيس الوزراء نتنياهو، أن حكومته "تسعى للتوازن بين السلطات، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق"، رافضا التعهد بالالتزام بقرار المحكمة العليا في حال قررت إلغاء قانون "حجة المعقولية" الذي تم تمريره بالكنيست قبل أيام.

وذكر نتنياهو أن "رفض الطاعة (قوات الاحتياط) لا يؤثر على الوضع الأمني القومي لإسرائيل"، زاعمًا أن "إسرائيل قوية".

تجدر الإشارة هنا، أن حديث رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في هذا الشأن يتناقض تماما مع ما أدلى به سابقا رئيس الأركان والعديد من المصادر الأمنية رفيعة المستوى، التي حذرت من جهوزية الجيش وأهليته بعد تزايد عدد الرافضين للخدمة العسكرية وخاصة في سلاح الجو.

وفي تعليقه على ما أدلى بها نتنياهو، أكد رئيس "معسكر الدولة" المعارض، الجنرال بيني غانتس، أنه "في حال لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب آخر، حكم المحكمة، فسيقوم بانقلاب من شأنه أن يغير طبيعة النظام في إسرائيل، الأمر الذي سينفي شرعيته للبقاء في منصبه"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وأضاف غانتس: "في أي بلد ديمقراطي، يحترم رئيس الوزراء قرارات المحاكم ويتصرف وفقا لها مهما اختلف معها".

وأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعقد جلسات الاستماع ضد التعديل الذي أقرته الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، حول "تقليص بند المعقولية" والشكوى ضد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، خلال أيلول المقبل، أي بعد انتهاء عطلة الكنيست الصيفية.

أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.

وصادق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"، الاثنين 24 تموز الجاري، وهو القانون الذي يقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا. وفعلياً، فإن هذا الأمر تسبّب في تصاعد حالة التوتر والفوضى في الداخل الإسرائيلي، إذ زادد الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي ترى فيها المعارضة الإسرائيلي بمثابة خطة "انقلاب" على النظام القضائي.

وجاءت مصادقة الكنيست على القانون المذكور، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائبا (الكنيست يتكون من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصباح قانوناً نافذاً.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-07-29
09:01 | 2023-07-29
09:00 | 2023-07-29
08:51 | 2023-07-29
08:30 | 2023-07-29
08:23 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website