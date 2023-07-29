Advertisement

عربي-دولي

الحرائق تُحوّل جزيرة سياحية يونانيّة إلى رماد... شاهدوا الصور

Lebanon 24
29-07-2023 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1092375-638262333193185297.jpg
Doc-P-1092375-638262333193185297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بدء السياح في العودة إلى جزيرة رودس اليونانية، يقضي بعض الناس عطلتهم على الشواطئ الفارغة بين الأشجار المتفحمة والأراضي المحروقة.

وتسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في إجلاء هائل للسكان والسياح في الجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا. (سكاي نيوز)
Advertisement
 
تضررت محمية طبيعية داخلية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-07-29
09:01 | 2023-07-29
09:00 | 2023-07-29
08:51 | 2023-07-29
08:30 | 2023-07-29
08:23 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website