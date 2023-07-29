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عربي-دولي
الحرائق تُحوّل جزيرة سياحية يونانيّة إلى رماد... شاهدوا الصور
Lebanon 24
29-07-2023
|
06:11
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مع بدء السياح في العودة إلى جزيرة رودس اليونانية، يقضي بعض الناس عطلتهم على الشواطئ الفارغة بين الأشجار المتفحمة والأراضي المحروقة.
وتسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في إجلاء هائل للسكان والسياح في الجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا. (سكاي نيوز)
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