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إقتصاد

إلغاء 96 رحلة طيران في مطار "شارلوروا"... ما السبب؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 07:07
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ألغيت نحو 96 رحلة واصلة ومغادرة من مطار شارلوروا البلجيكي يومَي السبت والأحد بسبب إضراب طيّاري شركة "راين إير" عن العمل على خلفية ظروف عملهم.

وسيتأثر نحو 17 ألف راكب كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28 بالمئة من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين. (سكاي نيوز)
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