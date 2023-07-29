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عربي-دولي

ماذا وراء ظهور وتصريحات حميدتي؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 10:00
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ الكاتب والمحلل السياسي السوداني عادل الباز شكك في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه حميدتي، وقال إن هناك جدلا بشأن تاريخ تسجيله، واصفا خطاب من أسماهم بالمتمردين بالمربك، وبأنه لم يقدم جديدا.
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وفي المقابل، رأى الكاتب والمحلل السياسي حافظ كبير أن ظهور حميدتي يهدف لفرض المزيد من الضغط على القيادة الحالية في الجيش السوداني، وتخييرها بين الذهاب إلى طاولة التفاوض أو الاستسلام، مؤكدا أن قائد قوات الدعم السريع سجل نقاطا كثيرة بظهوره، منها أنه أثبت قدرته على اتخاذ القرار، بالضغط على القيادات العسكرية أو إعطاء قيادات أخرى الفرصة للتحرك من أجل إجبار قيادة الجيش على التنحي، كما قال.

وبشأن الانعكاسات المحتملة لتصريحات حميدتي بشأن المفاوضات على مستقبل الحل السياسي في السودان، وخاصة في ظل المفاوضات المتعثرة في جدة السعودية، اتهم كبيرالجيش بعدم الجدية وعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مبرزا أن بعض النقاط تم تجاوزها في الجولة الأولى من مفاوضات جدة مثل الانسحاب من المستشفيات وحماية المدنيين، وأن هناك لجنة تشرف على هذا الأمر، ولكن انسحاب قوات الدعم مثلا من قاعدة عسكرية في منطقة معينة يحتاج إلى توقيع اتفاق بين الطرفين.

ومن وجهة نظر الباز، فهناك خارطة طريق لحل الأزمة باتت واضحة ووقع عليها من أسماهم المتمردين، أي قوات الدعم السريع، وتقضي بإخلاء منازل المواطنين والدور الحكومية والمستشفيات، بالإضافة إلى وقف ما وصفها الضيف بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه القوات، ولكن المشكل أن الدعم السريع لم ينفذ ما اتفق عليه ويريد الآن وقف الحرب.

واستبعد حصول اتفاق سياسي أو عسكري دون خروج قوات الدعم السريع من البيوت والمستشفيات والتوقف عن قصف المواطنين، كما قال المحلل السياسي السوداني. (الجزيرة)
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