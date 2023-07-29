أميركا تسعى لتعزيز مخزونها من الأسلحة عبر هذا البلد





وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز للصحفيين: "نأمل أن يبدأ صنع الصواريخ في أستراليا في غضون سنتين، في إطار قاعدة صناعية مشتركة بين بلدينا".

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ويقضي المشروع بتطوير أنظمة لإطلاق صواريخ متعددة موجهة في أستراليا. تعتزم الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الأسلحة من خلال مساعدة أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ، حسبما أعلن مسؤولون، اليوم السبت، بعد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين.وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز للصحفيين: "نأمل أن يبدأ صنع الصواريخ في أستراليا في غضون سنتين، في إطار قاعدة صناعية مشتركة بين بلدينا".ويقضي المشروع بتطوير أنظمة لإطلاق صواريخ متعددة موجهة في أستراليا.

وستتعاون واشنطن مع أستراليا لتطوير صناعتها الصاروخية الناشئة من أجل تأمين إمدادات موثوقة لقواتها المسلحة مستقبلا.

وشكلت الحرب في أوكرانيا ضغطا كبيرا على سلاسل إمدادات الأسلحة في الولايات المتحدة، وأدت إلى تراجع مخزونها من الصواريخ وغيرها من الذخائر.

وتعمل أستراليا حاليا على تعزيز قواتها المسلحة مع التركيز على امتلاك قدرات على توجيه ضربات عسكرية بعيدة المدى لإبعاد أعداء محتملين مثل الصين. (سكاي نيوز)