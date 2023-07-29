هل "ChatGPT" أفضل من "غوغل"؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه لنحو عقدين، سيطر "غوغل" على عمليات البحث في الإنترنت، مع عدد مستخدمين تجاوز 4 مليارات وعمليات بحث وصلت إلى 8 مليارات يوميا.ونتيجة لذلك، أصبح "غوغل" الموقع الأكثر زيارة في الإنترنت.لكن لا يبدو أن هذا الوضع سيستمر، على الأقل وفقما أظهر استطلاع جديد خلص إلى أن ثلثي مستخدمي الإنترنت يفضلون المواقع التي يقترحها روبوت الإجابات السريعة "ChatGPT" أكثر من المواقع التي يقترحها "غوغل".وذكر المشاركون في الاستطلاع أن اقتراحات "ChatGPT" تتوافق أكثر مع أسئلتهم من تلك التي يقدمها "غوغل".