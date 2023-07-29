هل عرضت روسيا حبوبا مجانية على برنامج الأغذية؟

قال كارل سكاو نائب مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للصحفيين، إن روسيا لم تعرض تقديم أي حبوب مجانية للبرنامج.



وأضاف سكاو: "لم نجر محادثات بخصوص أي حبوب مجانية حتى الآن. لم يتم الاتصال بنا لأي مناقشة من هذا القبيل". (سكاي نيوز)

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