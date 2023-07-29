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عربي-دولي
بايدن يعترف بحفيدته... ماذا قال في بيان؟
Lebanon 24
29-07-2023
|
09:01
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أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن بأول تصريحات علنية له حول حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات ابنة نجله هانتر بايدن، بعد صمت البيت الأبيض بشأن الفتاة الصغيرة وسط خلافات قانونية بين والديها.
وفي بيان تم تقديمه حصريًا لموقع People، قال بايدن إن ابنه ولوندن روبرتس والدة الفتاة، يعملان على توفير الحياة لها.
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وتابع: "هذه ليست قضية سياسية، إنها مسألة عائلية. جيل وأنا نريد فقط ما هو الأفضل لجميع أحفادنا، بما في ذلك حفيدتنا الجديدة نافي". (العربية)
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