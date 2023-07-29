بايدن يعترف بحفيدته... ماذا قال في بيان؟

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أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن بأول تصريحات علنية له حول حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات ابنة نجله هانتر بايدن، بعد صمت البيت الأبيض بشأن الفتاة الصغيرة وسط خلافات قانونية بين والديها.وفي بيان تم تقديمه حصريًا لموقع People، قال بايدن إن ابنه ولوندن روبرتس والدة الفتاة، يعملان على توفير الحياة لها.وتابع: "هذه ليست قضية سياسية، إنها مسألة عائلية. جيل وأنا نريد فقط ما هو الأفضل لجميع أحفادنا، بما في ذلك حفيدتنا الجديدة نافي". (العربية)