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إقتصاد

صندوق النقد الدولي يُقدّم 7.5 مليارات دولار لهذه الدولة

Lebanon 24
29-07-2023 | 09:30
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أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التي تعاني أزمة مالية للحصول على 7.5 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قائم بالفعل. (سكاي نيوز)
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