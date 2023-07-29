صندوق النقد الدولي يُقدّم 7.5 مليارات دولار لهذه الدولة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التي تعاني أزمة مالية للحصول على 7.5 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قائم بالفعل. (سكاي نيوز)

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