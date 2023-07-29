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عربي-دولي

تضرّرت المنازل والسيارات والمحلات... قتلى والجرحى فوق الـ100 في انفجار هزّ تايلاند

Lebanon 24
29-07-2023 | 10:10
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قُتل 9 أشخاص وأُصيب أكثر من 115 في انفجار في مستودع للألعاب النارية فى سوق في جنوب تايلاند اليوم السبت.

 ويعتقد أن الانفجار الذي وقع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، نتج عن أعمال البناء.
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وقال الحاكم المحلي سانون بونجاكسورن إن التحقيق الأولي يشير إلى أن "خطأ تقنيا" أثناء التلحيم بالفولاذ هو سبب الانفجار.

وتصاعدت أعمدة دخان كبيرة من السوق، مع تضرر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من قوة الانفجار. (روسيا اليوم)
 
 
 
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