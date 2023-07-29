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عربي-دولي

أوكرانيا تقتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية

Lebanon 24
29-07-2023 | 10:46
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قتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية أرتور بوغاتشينكو، حسبما أعلن العقيد بالقوات المسلحة الأوكرانية أناتولي شتيفان.

وقال شتيفان في قناته على "تلغرام": "تمت تنحية قائد كتيبة الشبح أرتور بوغاتشينكو بنجاح. ذهب لزيارة أليكسي موزغوفوي وأليكسي ماركوف".
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وقتل موزغوفوي وماركوف، القائدان السابقان في الكتيبة ذاتها عام 2015 وعام 2020 على التوالي، في أوكرانيا أيضا.

ونشرت قناة "مراسلو الربيع العسكري الروسي" على "تلغرام"، خبرا عن مقتل بوغاتشينكو في اشتباكات قرب من كليششيفكا الواقعة جنوبي باخموت، شرقي أوكرانيا.
 
وتشكلت "كتيبة الشبح" في منطقة لوغانسك، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.
 
وهذه الكتيبة وحدة مشاة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في دونباس شرقي أوكرانيا، التي نصبت نفسها بنفسها ولم تحصل على اعتراف دولي.
 
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن "الشبح" إحدى الكتائب التابعة للقوات الانفصالية المعروفة بالمعاملة الوحشية والتعذيب لأسرى الحرب. (سكاي نيوز عربية) 
 
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