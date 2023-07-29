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عربي-دولي
بريطانيا.. إضرابٌ جديد لموظفي سكك الحديد إحتجاجاً على الأجور
Lebanon 24
29-07-2023
|
11:40
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نظم عمال سكك الحديد في بريطانيا إضراباً جديداً، السبت، للاحتجاج على الأجور وظروف العمل، مع استمرار موجة الاضرابات منذ أكثر من عام.
وأعلن الأعضاء المنتمون إلى اتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (ار ام تي) ويعملون لصالح شركات تشغيل القطارات، التوقف عن العمل لمدة يوم واحد مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وأعاق حركة المسافرين.
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وسيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطار في بعض المناطق بينما ستتوقف الخدمة في مناطق اخرى بشكل تام.
وتضاعفت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع. وعملياً، فقد تجلى ذلك التوقف عن العمل في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد ومقدمي الرعاية الصحية.
وتفاقم نزاع الاتحاد مع 14 شركة تعمل في مجال تشغيل القطارات حول الرواتب وظروف العمل مثل العمل الإضافي بسبب الخطط المثيرة للجدل لإغلاق معظم مكاتب التذاكر في جميع أنحاء بريطانيا.
واتهم الأمين العام للاتحاد ميك لينش حكومة المحافظين بالسعي لـ "إبقاء النزاع مستمراً بشكل مصطنع"، وقال: "تبقى نقابتنا ملتزمة تمامًا بالتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الأجور والوظائف والسلامة وظروف العمل".
مع ذلك، فقد أصرّ لينش على أنّ أعضاء النقابة سيواصلون "الثبات في تحركهم ولن يخضعوا لأي أحد".
من جانبها، أكدت وزارة النقل أن مسؤوليها التقوا رؤساء نقابات السكك الحديد واستمعوا إلى مخاوفهم.
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