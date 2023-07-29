Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا.. إضرابٌ جديد لموظفي سكك الحديد إحتجاجاً على الأجور

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1092448-638262530852825975.jpg
Doc-P-1092448-638262530852825975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم عمال سكك الحديد في بريطانيا إضراباً جديداً، السبت، للاحتجاج على الأجور وظروف العمل، مع استمرار موجة الاضرابات منذ أكثر من عام.

وأعلن الأعضاء المنتمون إلى اتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (ار ام تي) ويعملون لصالح شركات تشغيل القطارات، التوقف عن العمل لمدة يوم واحد مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وأعاق حركة المسافرين.
Advertisement

وسيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطار في بعض المناطق بينما ستتوقف الخدمة في مناطق اخرى بشكل تام.

وتضاعفت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع. وعملياً، فقد تجلى ذلك التوقف عن العمل في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد ومقدمي الرعاية الصحية.

وتفاقم نزاع الاتحاد مع 14 شركة تعمل في مجال تشغيل القطارات حول الرواتب وظروف العمل مثل العمل الإضافي بسبب الخطط المثيرة للجدل لإغلاق معظم مكاتب التذاكر في جميع أنحاء بريطانيا.

واتهم الأمين العام للاتحاد ميك لينش حكومة المحافظين بالسعي لـ "إبقاء النزاع مستمراً بشكل مصطنع"، وقال: "تبقى نقابتنا ملتزمة تمامًا بالتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الأجور والوظائف والسلامة وظروف العمل".
 
مع ذلك، فقد أصرّ لينش على أنّ أعضاء النقابة سيواصلون "الثبات في تحركهم ولن يخضعوا لأي أحد".

من جانبها، أكدت وزارة النقل أن مسؤوليها التقوا رؤساء نقابات السكك الحديد واستمعوا إلى مخاوفهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:17 | 2023-07-29
14:00 | 2023-07-29
13:45 | 2023-07-29
12:49 | 2023-07-29
12:36 | 2023-07-29
12:19 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website