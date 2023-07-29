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ردا على الانقلاب.. فرنسا تعلق مساعداتها التنموية للنيجر

Lebanon 24
29-07-2023 | 12:49
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علقت فرنسا جميع مساعداتها التنموية للنيجر على الفور، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة الإفريقية، حسب بيان وزارة الخارجية.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
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وقال البيان إن الحكومة الفرنسية دعت إلى عودة "النظام الدستوري" في النيجر، في ظل وجود الرئيس محمد بازوم.

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