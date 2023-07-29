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عربي-دولي

السعودية ستستضيف محادثات سلام بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
29-07-2023 | 13:45
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول رئيسية، من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في جدة يومي الخامس والسادس من أغسطس سيضم مسؤولين كبارا مما يصل إلى 30 دولة.
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