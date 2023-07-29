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عربي-دولي
اعتقال "نجل رئيس" في تحقيقات بشأن غسيل أموال
Lebanon 24
29-07-2023
|
15:57
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ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.
وقال الرئيس غوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس.
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وأوضح الرئيس في رسالة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "كفرد وأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن".
وأضاف: "كرئيس للجمهورية، أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدما وفقا للقانون".
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