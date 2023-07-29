Advertisement

عربي-دولي

اعتقال "نجل رئيس" في تحقيقات بشأن غسيل أموال

Lebanon 24
29-07-2023 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1092498-638262683612197914.jpeg
Doc-P-1092498-638262683612197914.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.

وقال الرئيس غوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس.
Advertisement

وأوضح الرئيس في رسالة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "كفرد وأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن".

وأضاف: "كرئيس للجمهورية، أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدما وفقا للقانون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-07-29
16:54 | 2023-07-29
16:37 | 2023-07-29
16:00 | 2023-07-29
16:00 | 2023-07-29
15:17 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website