ملك المغرب: لإعادة فتح الحدود مع الجزائر

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه، اليوم السبت، الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.



وقال الملك محمد السادس في خطابه بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش: "نقول لإخواننا في الجزائر، إن المغرب لن يكون مصدراً لأي شر أو سوء، ونجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود بين البلدين".

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ولفت إلى أنّ "الجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية"، وأضاف: "جديتنا هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتنا الترابية وآخرها الاعتراف الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات".