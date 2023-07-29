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عربي-دولي

بوتين: روسيا مُستعدة لأي صدامٍ قد ينشأ مع الغرب

Lebanon 24
29-07-2023 | 16:59
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، استعداد روسيا لأي صدام قد ينشأ مع الغرب.

وقال بوتين ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ: "إذا كان هناك من يريد أن الصدام مع روسيا فنحن جاهزون ومستعدون لذلك. لا أحد يريد صداما مباشرا بين حلف شمال الأطلسي والقوات الروسية في سوريا، وإذا أراد أي أحد ذلك فنحن مستعدون".
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وأعلن بوتين أنّ "روسيا قصفت الأماكن التي تم إنتاج طائرات بدون طيار فيها، والتي استهدفت بها كييف جسر القرم"، مشيراً إلى أن "وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية".
وأكمل: "القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة. كذلك، فإنّ أوكرانيا فقدت منذ الرابع من حزيران 415 دبابة، و1300 مدرعة، وثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية".
 
وشدّد بوتين على أن بلاده لم ترفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، معتبراً أنّ المبادرة الإفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساساً يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.
كذلك، فقد لفت الرئيس الروسي إلى أنه "خلال فترة صفقة الحبوب، ذهب أقل من 3 في المئة من إجمالي الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقراً"، وقال: "سنبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الإفريقية خلال 3-4 أشهر".
 
مع هذا، فقد أعلن بوتين أن "روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا"، مشيراً إلى أن "إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال".
 
 
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