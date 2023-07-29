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عربي-دولي

من جديد مُسيرات أوكرانية تهاجم موسكو.. شاهدوا فيديو لانفجار بمبنى

Lebanon 24
29-07-2023 | 22:57
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في تطور خطير، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا".

وأضاف أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررتا بشكل طفيف.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في صباح يوم 30 تموز، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو".

وأكد البيان: "تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو".

وتابع: "تم قمع طائرتين بدون طيار أخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد فقدانها السيطرة، تحطمت على أراضي مجمع المباني غير السكنية في مدينة موسكو".
 
 
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كييف تعترف وروسيا تدين
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن الهجوم بمسيّرتين، الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الإثنين الماضي، كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الهجوم بمسيّرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه "عمل إرهابي دولي".

هل طورت أوكرانيا برنامج المسيرات السري؟
وأثار تزايد هجمات المُسيّرات الأوكرانية على عدد من المواقع الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من التساؤلات بشأن تطوير كييف "برنامجا سريا للطائرات بدون طيار"، بالتزامن مع الحديث عن المضي قدما في الهجوم المضاد.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أثارت تلك الهجمات شكوكا بشأن تطوير "البرنامج السري للمسيرات في أوكرانيا"، إذ تشير تلك الهجمات الأخيرة إلى تطوير كييف نماذج يمكنها التخفي من الرادارات واختراق عمق الأراضي الروسية.(سكاي نيوز)

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