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عربي-دولي

جريمة شنيعة.. قتلَ والدته ووضع أجزاءً منها داخل "ثلاجة"!

Lebanon 24
29-07-2023 | 23:45
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اعترف رجل في منتصف الثلاثينات في بلجيكا بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها داخل ثلاجة، وفق ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية، الجمعة.

وعثر على الثلاجة بمحتوياتها المروّعة، ذراعان وساقان، الثلاثاء في قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل. كذلك، فقد اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.
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وساعد وشم على صدر المرأة في تحديد أن الجثة تعود إلى امرأة في السبعينات من العمر، وفق ما أوضحت ناطقة باسم النيابة العامة في لييج.

وإثر ذلك، جرى توقيف ابنها المولود عام 1988 قبل فجر الخميس في فندق قريب من مطار بروكسل.

وذركت المسؤولة في السلطات البلجيكية كاترين كولينيون أن المجرم كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه "خلال استجوابه من قبل الشرطة، اعترف بفعلته وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه".

وتشير عناصر التحقيق الأولى إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.

وخلال الإستجواب، اعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.

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