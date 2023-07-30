خطوة جديدة.. الدومنيكان تعترف بالسّيادة المغربيَّة على الصحراء

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عربي-دولي
خطوة جديدة.. الدومنيكان تعترف بالسّيادة المغربيَّة على الصحراء
Lebanon 24
30-07-2023
|
01:11
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أعلنت وزارة الخارجية المغربية، ليل السبت - الأحد، أن جمهورية الدومينيكان اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء.
وقالت الخارجية المغربية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: "بعث وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان، روبيرتو ألفاريز، برسالة لنظيره المغربي رفع من خلالها إلى الملك محمد السادس، باسم رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير، موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية".
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وأضاف البيان: "الرسالة تشمل إعلان جمهورية الدومينيكان اعترافها المطلق بمغربية الصحراء. كذلك، فإنّ وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان تنظر بشكل إيجابي لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة".
وتابع: "إن جمهورية
الدومينيكان تُجدّد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف".
وأبلغ الوزير الدومينيكاني نظيره المغربي أن "الرئيس لويس أبينادر قد أعرب عن رغبته في القيام بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون" بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان.
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