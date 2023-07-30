مقتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية في باخموت.. وزيلينسكي يزور المدينة (صور)





وقال شتيفان في قناته على "تليغرام": "تمت تنحية قائد كتيبة الشبح أرتور بوغاتشينكو بنجاح. ذهب لزيارة أليكسي موزغوفوي وأليكسي ماركوف".

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وقتل موزغوفوي وماركوف، القائدان السابقان في الكتيبة ذاتها عام 2015 وعام 2020 على التوالي، في أوكرانيا أيضا.



ونشرت قناة "مراسلو الربيع العسكري الروسي" على "تليغرام"، خبرا عن مقتل بوغاتشينكو في اشتباكات قرب من كليششيفكا الواقعة جنوبي باخموت شرقي أوكرانيا. في آخر تطورات الحرب الروسية، الأوكرانية، قتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية أرتور بوغاتشينكو، وفق ما أعلن العقيد بالقوات المسلحة الأوكرانية أناتولي شتيفان.وقال شتيفان في قناته على "تليغرام": "تمت تنحية قائد كتيبة الشبح أرتور بوغاتشينكو بنجاح. ذهب لزيارة أليكسي موزغوفوي وأليكسي ماركوف".وقتل موزغوفوي وماركوف، القائدان السابقان في الكتيبة ذاتها عام 2015 وعام 2020 على التوالي، في أوكرانيا أيضا.ونشرت قناة "مراسلو الربيع العسكري الروسي" على "تليغرام"، خبرا عن مقتل بوغاتشينكو في اشتباكات قرب من كليششيفكا الواقعة جنوبي باخموت شرقي أوكرانيا.

مركز قيادة الجيش الأوكراني



وأكد الجيش الروسي، أمس السبت، أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو (وسط شرق)، حيث استهدف صاروخ أيضاً مبنى سكنياً وتسبب بإصابة تسعة أشخاص.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مساء 28 تموز ، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".



وأفاد البيان بأن الجيش الروسي يواصل "عملياته الهجومية" في منطقة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو أنها تقدمت بضعة كيلومترات في الأسابيع الأخيرة.



يأتي هذا بينما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، القوات الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة الشرقي في باخموت.



وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على "إكس" ("تويتر" سابقاً)، لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة.

وأثنى على قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. وكتب: "تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقاً".



وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذّر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة.(العربية)



