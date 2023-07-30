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عربي-دولي

للمرة الرابعة أوكرانيا تهاجم موسكو وشبه جزيرة القرم.. وهكذا علّق الروس

Lebanon 24
30-07-2023 | 03:55
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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، شنت كييف، ليل السبت الأحد، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية موسكو وشبه جزيرة القرم بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.
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الهجوم على موسكو
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحدى الطائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، وتعرضت الأخريان للتشويش وتحطمتا في الحي التجاري بموسكو، وفقا للوزارة.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه "محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف".
وأظهرت صور من موقع التحطم واجهة ناطحة سحاب متضررة في طابق واحد.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الهجوم "ألحق أضرارا طفيفة" بجوانب مبنيين في الحي التجاري بموسكو.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن مسؤولي الطوارئ، أن حارس أمن أصيب.

إغلاقات
لم تنطلق أي رحلات جوية من مطار فنوكوفو الواقع في الضواحي الجنوبية للمدينة أو تغادره لمدة ساعة تقريبا، كما تم إغلاق المجال الجوي فوق موسكو والمناطق المحيطة بها مؤقتا أمام أي طائرات.
وتم رفع هذه القيود بعد فترة وجيزة.
   
كما أغلقت سلطات موسكو شارعا أمام حركة المرور بالقرب من موقع الحادث.

الصمت الأوكراني
ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة عن المسؤولين الأوكرانيين.


موسكو تحت النار
وكانت هذه المحاولة الرابعة من نوعها لشن هجوم على العاصمة الروسية خلال هذا الشهر والثالثة خلال هذا الأسبوع.

ويثير الأمر مخاوف بشأن تعرض موسكو للهجمات مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا حاولت الهجوم على منشآت مدنية في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، عبر 25 طائرة مسيّرة.(سكاي نيوز)


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