زلزال يضرب رومانيا.. كم بلغت قوته؟

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تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.1 درجة صباح اليوم الأحد في شرق رومانيا، وفق ما أفاد معهد دراسات تطور فيزياء الأرض الوطني.وجاء في بيان المعهد: "في تمام الساعة 07.20.06 من يوم 30 تموز تم في منطقة فرانتشيا الزلزالية، تسجيل هزات أرضية بقوة 4.1 درجة. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 123.1 كلم".ولم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة هذا الزلزال.وتقع مقاطعة فرانتشيا في منحنى سلسلة جبال الكاربات الوسطى وهي الأكثر زلزالية في رومانيا.وفي عام 1977 وقع زلزال بقوة 8 درجات في مركز الزلزال بتلك المنطقة، وبلغت قوته حوالي 7.5 درجة، وأسفر عن مقتل 1.5 ألف شخص. (روسيا اليوم)