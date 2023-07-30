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عربي-دولي
حركة "الجهاد الإسلامي" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع القاهرة
Lebanon 24
30-07-2023
|
05:50
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أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأعلن خضر حبيب القيادي في الحركة، أن سبب رفض الحركة حضور الاجتماع يعود لرفض السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
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واعتبر حبيب أنه "لن تكون هناك نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين"، على حد تعبيره.
وكانت القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية اعتقلت في 27 تموز الجاري، مجموعة من "الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها"، وفق ما قال محافظ جنين أكرم الرجوب. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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