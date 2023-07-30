لمكافحة تهريب المخدرات.. جيش الإكوادور "يتوغّل" داخل كولومبيا

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دانت كولومبيا توغل عناصر من الجيش الإكوادوري في أراضيها، واحتجاز عدد من مواطنيها لفترة وجيزة.وفي بيان، أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية "تسجيل تواجد لعناصر من الجيش الإكوادوري، في بلدة سان ميغيل بمقاطعة بوتومايو" جنوب غربي البلاد، السبت.وأشارت إلى أن "التوغل وقع خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات".من جهتها، شددت الإكوادور على أنها ستحافظ على "علاقات ودية مع السلطات الكولومبية أيا كان الوضع الذي يمكن أن ينشأ في أعقاب هذه العملية".