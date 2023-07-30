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عربي-دولي

لمكافحة تهريب المخدرات.. جيش الإكوادور "يتوغّل" داخل كولومبيا

Lebanon 24
30-07-2023 | 06:38
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دانت كولومبيا توغل عناصر من الجيش الإكوادوري في أراضيها، واحتجاز عدد من مواطنيها لفترة وجيزة.


وفي بيان، أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية "تسجيل تواجد لعناصر من الجيش الإكوادوري، في بلدة سان ميغيل بمقاطعة بوتومايو" جنوب غربي البلاد، السبت.
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وأشارت إلى أن "التوغل وقع خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات".


من جهتها، شددت الإكوادور على أنها ستحافظ على "علاقات ودية مع السلطات الكولومبية أيا كان الوضع الذي يمكن أن ينشأ في أعقاب هذه العملية".
 
 
بدوره، أعلن جيش الإكوادور أنه ضبط خلال العملية 20 كيلوغراما من هيدروكلوريد الكوكايين.

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