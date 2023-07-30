سيناريوهات سيئة للغاية.. إسرائيل مقبلة على أزمة خطيرة

حذّر مسؤول اقتصادي إسرائيلي كبير من أن البلاد تتجه نحو "سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية"، في حال استمرار الحكومة في ما يسمى "الثورة القضائية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول الاقتصادي من دون كشف هويته، قوله: "يجب عدم تجاهل تحذيرات شركات التصنيف بشأن وضع اسرائيل، بل يجب أخذ هذه التقارير على محمل الجد"، مشيراً الى أنه "إذا استمرت الاحتجاجات على قانون "الإصلاح القضائي"، فإننا نتجه نحو سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية ستؤثر على كل أسرة في إسرائيل. يجب أن نخلق الثقة، فالوقت يعمل ضدنا".

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ولفت الى ان "السيناريوهات ستظهر في جيوب الإسرائيليين.. نتيجة للتضخم، سترتفع الأسعار، ويستمر الشيكل في الانخفاض ويصبح كل شيء نشتريه أغلى. في الوقت نفسه، تهبط أسواق الأسهم وتتلف المدخرات. وهذا يعني على المدى الطويل أن العبء الضريبي على المواطنين سيزداد أو أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ستنخفض".

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني قد نشرت تقريراً عن الوضع في اسرائيل، في بداية الأسبوع، بعد أن ألغى الكنيست سبب المعقولية، وكتبت أن "هناك خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي".