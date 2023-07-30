Advertisement

عربي-دولي

سيناريوهات سيئة للغاية.. إسرائيل مقبلة على أزمة خطيرة

Lebanon 24
30-07-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1092622-638263233929195570.jpg
Doc-P-1092622-638263233929195570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر مسؤول اقتصادي إسرائيلي كبير من أن البلاد تتجه نحو "سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية"، في حال استمرار الحكومة في ما يسمى "الثورة القضائية".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول الاقتصادي من دون كشف هويته، قوله: "يجب عدم تجاهل تحذيرات شركات التصنيف بشأن وضع اسرائيل، بل يجب أخذ هذه التقارير على محمل الجد"، مشيراً الى أنه "إذا استمرت الاحتجاجات على قانون "الإصلاح القضائي"، فإننا نتجه نحو سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية ستؤثر على كل أسرة في إسرائيل. يجب أن نخلق الثقة، فالوقت يعمل ضدنا".
Advertisement
 
ولفت الى ان "السيناريوهات ستظهر في جيوب الإسرائيليين.. نتيجة للتضخم، سترتفع الأسعار، ويستمر الشيكل في الانخفاض ويصبح كل شيء نشتريه أغلى. في الوقت نفسه، تهبط أسواق الأسهم وتتلف المدخرات. وهذا يعني على المدى الطويل أن العبء الضريبي على المواطنين سيزداد أو أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ستنخفض". 
 
 
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني قد نشرت تقريراً عن الوضع في اسرائيل، في بداية الأسبوع، بعد أن ألغى الكنيست سبب المعقولية، وكتبت أن "هناك خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-07-30
10:29 | 2023-07-30
10:04 | 2023-07-30
10:00 | 2023-07-30
09:42 | 2023-07-30
09:30 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website