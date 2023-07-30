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روسيا.. حصيلة الإعصار الجامح في المخيم السياحي ترتفع

Lebanon 24
30-07-2023 | 08:30
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إرتفعت حصيلة الضحايا الذين خلفهم إعصار جامح في مخيم سياحي في جمهورية ماري إل بوسط روسيا أمس السبت، وبلغت 8 قتلى و29 جريحاً.


وقالت الطوارئ الروسية في بيان لها إن رجال الإنقاذ يواصلون العمل لإزالة آثار الإعصار في جمهورية ماري إل، ولا سيما في موقع المخيم السياحي قرب بحيرة يالتشيك والطرق المؤدية إليه.
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وأضاف البيان أنه "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 8، والإصابات إلى 29، وتم نقل 16 منهم إلى مستشفيات".



وكانت قد أعلنت السلطات في وقت سابق، إصابة 24 شخصا، بينهم 6 أطفال، ومصرع 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستريحون مع والديهم في خيام بجانب بحيرة، وذلك بسبب سقوط أشجار على الخيام.

المصدر: روسيا اليوم
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