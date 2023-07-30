بينها بلدان عربية.. السعودية تعلن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية لمواطني 12 دولة

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أعلنت السلطات السعودية اعتماد التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة من بينها 4 دول عربية.ووفق بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني أمس السبت، فقد ألغت السلطات السعودية الصيغة القديمة التي كانت تقتضي وضع ملصق بالتأشيرة على جواز المسافر في تأشيرات العمل والزيارة والإقامة، وأصبحت التأشيرة تطبع على ورقة متوسطة الحجم مزودة برمز الاستجابة السريعة.وأشار بيان الهيئة إلى أن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية سيبدأ قريبا في البعثات الدبلوماسية والقنصليات في كل من تركيا وباكستان واليمن والسودان وكذلك أوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب، بالإضافة إلى تايلند وفيتنام وسريلانكا.وذكر أن موعد تنفيذ القرار يختلف من دولة إلى أخرى، وأن تطبيقه في تركيا سيبدأ يوم 16 آب المقبل. (الجزيرة)