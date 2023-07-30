Advertisement

عربي-دولي

مجلة أميركية تحدد أخطر الأسلحة الروسية: "قوة استثنائية هائلة"

Lebanon 24
30-07-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1092641-638263297776065971.jpg
Doc-P-1092641-638263297776065971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "مجلة أميركية تحدد أخطر الأسلحة الروسية: "قوة استثنائية هائلة"، جاء في موقع "روسيا اليوم":
 
 
قالت مجلة Military Watch الأميركية، إن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، تعتبر أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية وتتمتع بـ "قوة استثنائية هائلة".
Advertisement

وأضافت المجلة في مقالتها: "أكثر صفاتها وخصائصها قيمة، هي قدرتها الاستثنائية على المناورة. وهي مزودة بصواريخ جو-جو قوية جدا من طراز R-77M و R-37M. بالإضافة إلى ذلك تستطيع هذه المقاتلة حمل مجموعة واسعة من مختلف فئات الصواريخ المجنحة، وهي ستحمل في المستقبل القريب صواريخ فرط صوتية".

وأشارت المقالة إلى أن الجيش الروسي يستخدم هذه المقاتلات الحديثة بشكل نشيط وفعال خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن خطط لزيادة حجم توريد مقاتلات الجيل الخامس إلى القوات المسلحة الروسية.

وطورت طائرات "سو-57"  لتكون مقاتلات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجو الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010.

وتعتبر هذه الطائرات من بين الأفضل في العالم بسبب قدرتها على التخفي عن الرادارات والقيام بمناورات جوية معقدة تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى. (روسيا اليوم)     
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-07-30
10:29 | 2023-07-30
10:04 | 2023-07-30
09:42 | 2023-07-30
09:30 | 2023-07-30
09:00 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website