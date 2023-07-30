Advertisement

عربي-دولي

باكستان.. قتلى وجرحى في انفجار خلال تجمع لحزب متشدد

Lebanon 24
30-07-2023 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1092650-638263324773872293.jpg
Doc-P-1092650-638263324773872293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وأصيب عشرات بجروح في انفجار قنبلة اليوم الأحد، في شمال شرق باكستان، خلال تجمع لحزب إسلامي متشدد، كما ذكرت الشرطة.


وصرح المفتش العام للشرطة، أختار حياة غاندابور، في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع افغانستان لـ"فرانس برس" أن "مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة لكن قبل وصوله انفجرت قنبلة مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-07-30
10:29 | 2023-07-30
10:04 | 2023-07-30
10:00 | 2023-07-30
09:30 | 2023-07-30
09:00 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website