باكستان.. قتلى وجرحى في انفجار خلال تجمع لحزب متشدد

قتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وأصيب عشرات بجروح في انفجار قنبلة اليوم الأحد، في شمال شرق باكستان، خلال تجمع لحزب إسلامي متشدد، كما ذكرت الشرطة.





وصرح المفتش العام للشرطة، أختار حياة غاندابور، في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع افغانستان لـ"فرانس برس" أن "مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة لكن قبل وصوله انفجرت قنبلة مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين".

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