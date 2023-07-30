"نابلس عزها بأهلها".. حملة لإعادة بناء "منازل المقاومين"

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وقف الفلسطينيان "هاني جوري" و"علاء الطويل" والدا الأسيرين كمال وأسامة، جنباً الى جنب عند دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، برفقة المنظمين لحملة "نابلس عزّها بأهلها" التي انطلقت اليوم نصرة وتضامنا معهما لإعادة بناء منزليهما اللذين هدمهما الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من شهر.وتهدف الحملة لجمع أكبر قدر من التبرعات المالية لدعم عائلتي الأسيرين كمال جوري وأسامة الطويل واللذين يتهمها الاحتلال الإسرائيلي بقتل جندي إسرائيلي العام الماضي قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس، حيث يسعى الاحتلال للضغط المستمر على عوائل المقاومين لعقابهم ولردع غيرهم، وهو ما تسعى الحملة لكسره أساسا.ويقول منسق حملة "نابلس عزّها بأهلها"، مازن الدنبك، "لن ينال الهدم من المقاومين وعوائلهم"، مؤكداً أن "رسائلهم للاحتلال عديدة عبر هذه الحملة، أهمها أن نابلس كانت ولا تزال عصية على الاحتلال، وستبقى خلف المقاومة"، مضيفا: "كلما هدموا سنبني، وكلما قلعوا سنزرع"، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات الشعبية تعد الأقدر والأنجح على تحقيق الأمل للعائلات المستهدفة، لا سيما أن سكان نابلس جربوها لأكثر من مرة، حيث أعادوا منذ عام 2003 تشييد 3 عمارات سكنية هدمها الاحتلال، كما استطاع أهل نابلس عام 2016 جمع أكثر من 250 ألف دولار أميركي لإيواء 4 عوائل أسرى هدم الاحتلال منازلهم بعد أن نفذوا عملية إيتمار وقتلوا مستوطنَين اثنين.وفي حديثه لـ"الجزيرة، يقول الدنيك إن "شعبوية" الحملة وبُعدها عن الجهات الرسمية أو المؤسسات؛ تجعلها مرغوبة أكثر وتحظى بدعم الناس وتبرعاتهم السخية، مضيفا أنه رغم تنسيقهم مع محافظ نابلس وبعض المؤسسات الرسمية بالمدينة، فإن "طابع الحملة شعبي وبعيد عن أية تدخلات او دعم رسمي".ويختتم حديثه عن الحملة والتبرعات بالقول "اعتمادنا بعد الله على حب الناس لفعل الخير وتفاعلهم مع ذلك بالتبرعات، إضافة لحبهم للمقاومة، والأهم أن تبرعهم ليس صدقة ولا منَّة، بل واجب وطني وأخلاقي وديني، وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته".ومن خلال اعتماد آلية محددة، سيتم جمع الأموال التي ستوفرها الحملة وستوضع في حساب مصرفي رسمي قبل أن تُقسَّم وتوزع على أصحابها عبر شراء منازل جديدة لهم في المواقع التي يختارونها وضمن المبلغ المرصود، وذلك وفق يزن جبر المنسق في الحملة عن نقابة المهندسين بنابلس، الذي قال إنهم سيعملون على الضغط على أصحاب العقارات لتوفير منازل بأسعار مناسبة تتوافق مع ما سيتم جمعه من أموال.وفي حديثه لـ"اجزيرة"، يقول جبر إنه رغم أن الحملة تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون، غير أنها قادرة على أن تحقق هدفها المنشود، مستدلا على ذلك بحملة "فزعة نابلس جبل النار" التي أطلقوها إثر العدوان الأخير على مخيم جنين واستطاعوا عبرها وخلال ساعات محدودة تسيير نحو 40 شاحنة ومركبة محملة بجميع المستلزمات الغذائية والدوائية إلى مخيم جنين، إضافة لما شهدته مدينة نابلس من حملات إعمار سابقة.وما إن وُضعت صناديق التبرعات حتى بادر الناس، صغارا وكبارا، لمد يد العون، وشوهد الأطفال وهم يقدمون كل ما بحوزتهم لدعم الحملة. وتقول أم عدي -وهي إحدى المتبرعات- للجزيرة نت إن هذه الحملات ليست غريبة على الشعب الفلسطيني ونابلس خاصة، وإن هذا "أقل واجب، نساند فيه المقاومين وأسرهم ونساند بعضنا بعضا".وعلى غرار نابلس أُطلقت بمدينة جنين ومخيمها وبمواقع أخرى بالضفة الغربية حملات شعبية مماثلة لمساندة أصحاب المنازل المهدمة، وبسبب عفويتها وبساطتها، حظيت تلك الحملات بقبول ودعم جماهيري واسع النطاق.