الفصائل الفلسطينية تفشل في التوصل إلى اتفاق باجتماع العلمين





وقال مشاركون في الاجتماع إن الخلافات تمحورت حول اعتماد المقاومة الشعبية السلمية "أسلوباً وحيداً" للمقاومة في الضفة الغربية، وقبول الشرعية الدولية أساساً للشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

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وخاض ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" حواراً ثنائياً مطولاً، خلال اليومين الأخيرين، بهدف التوصل إلى اتفاق على بيان ختامي للقاء.



وقال أعضاء في وفدي الحركتين لـ"الشرق"، إنهم توافقوا على مباديء الشراكة والعمل الوطني الموحد وصيانة الحريات واللجوء إلى صندوق الاقتراع ، لكن حركة "حماس" رفضت إقرار المقاومة الشعبية أسلوباً وحيداً في الضفة الغربية، ورفضت أيضاً إقرار الشرعية الدولية ما أدى إلى عدم الاتفاق.



واعتبر المشاركون أن هناك "توافقاً وطنياً" على ضرورة مواجهة الاحتلال والشراكة، لكن هناك خلاف على الأدوات والأساليب. فشل قادة الفصائل الفلسطينية، الأحد، في التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام ويوحد الجهود في مواجهة السياسات الإسرائيلية، وذلك بعد مباحثات عُقدت على مدار يومين في مدينة العلمين، شمال مصر.وقال مشاركون في الاجتماع إن الخلافات تمحورت حول اعتماد المقاومة الشعبية السلمية "أسلوباً وحيداً" للمقاومة في الضفة الغربية، وقبول الشرعية الدولية أساساً للشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.وخاض ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" حواراً ثنائياً مطولاً، خلال اليومين الأخيرين، بهدف التوصل إلى اتفاق على بيان ختامي للقاء.وقال أعضاء في وفدي الحركتين لـ"الشرق"، إنهم توافقوا على مباديء الشراكة والعمل الوطني الموحد وصيانة الحريات واللجوء إلى صندوق الاقتراع ، لكن حركة "حماس" رفضت إقرار المقاومة الشعبية أسلوباً وحيداً في الضفة الغربية، ورفضت أيضاً إقرار الشرعية الدولية ما أدى إلى عدم الاتفاق.واعتبر المشاركون أن هناك "توافقاً وطنياً" على ضرورة مواجهة الاحتلال والشراكة، لكن هناك خلاف على الأدوات والأساليب.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين يستوجب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وترتيب البيت الوطني الداخلي.





وشدد عباس على وجوب إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد.



وأكد خلال كلمته على وجوب الالتزام بالشرعية الدولية، مشيرا إلى أن "المقاومة الشعبية السلمية هي الأسلوب الأمثل لمواصلة النضال وتحقيق الأهداف الوطنية في هذه المرحلة".



وكان الرئيس الفلسطيني قد وجه في العاشر من تموز الجاري دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ بمصر، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة بمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، واستخدمت فيها مروحيات وقوات برية.