دول غرب إفريقيا تمهل النيجر أسبوعاً لإنهاء الانقلاب.. ولا تستبعد استخدام القوة

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وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.



كما حذّرت من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".



أمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال اجتماع قمّة الأحد في أبوجا، الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.كما حذّرت من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

وكانت المجموعة العسكرية المنبثقة عن انقلاب النيجر نددت بوجود تهديد "بحصول تدخل عسكري وشيك في نيامي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل قمة لهذه المجموعة تعقد الأحد في أبوجا لتقييم الوضع في هذا البلد.



وقال أمادو عبد الرحمن، عضو في المجموعة العسكرية، عبر التلفزيون الوطني: "يتمثل هدف هذا اللقاء بإقرار مخطط عدوان على النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك بالتعاون مع الدول الإفريقية غير الأعضاء في الجماعة وبعض الدول الغربية".



كما أضاف "نذكر إكواس أو أي مغامر آخر مجددا بتصميمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".

ويحتجز الانقلابيون الرئيس محمد بازوم الذي انتخب العام 2021، منذ خمسة أيام في مقر إقامته الخاصة في القصر الرئاسي. (العربية)