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اصطدمت بخطوط الكهرباء.. تحطّم مروحية قرب طريق سريع في ولاية أوهايو الأميركية

Lebanon 24
30-07-2023 | 12:30
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أعلنت السلطات الأميركية أن مروحية اصطدمت بخطوط الكهرباء، وتحطمت بالقرب من طريق سريع في ولاية أوهايو في عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت دورية الطرق السريعة بولاية أوهايو إن المروحية "بيل 206 إل" كانت تحلق قرب الطريق السريع 1-70، فوق بلدة سبرينغفيلد تاونشيب في مقاطعة كلارك عندما اصطدمت بالخطوط الكهربائية وتحطمت في حقل ذرة بعد ظهر السبت بوقت قصير.
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وأعلنت شرطة الولاية مقتل الطيار إسحاق لي سانتوس من غيتيسبرغ بولاية بنسلفانيا، في موقع الحادث.

وذكرت السلطات أن خطوط الكهرباء سقطت على الممرات الغربية والشرقية للطريق السريع I-70، وهو ما تسبب في حوادث طفيفة لسبع مركبات. لكن لم ترد أنباء عن إصابات أخرى.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث، كما تواصل دورية الطريق السريع التحقيق بالواقعة. (روسيا اليوم)
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