"الحرب تصل روسيا".. هذا ما قاله زيلينسكي بعد هجوم المسيرات على موسكو

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وحذّر الرئيس الأوكراني في كلمة خلال زيارة لمدينة إيفانو-فرانكيفسك، من أنه "تدريجيا، الحرب تعود إلى أرض روسيا، (تطال) مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفرّ منه، طبيعي، وعادل بلا ريب". بعد ساعات من هجوم ليلي شنته اوكرانيا بطائرات مسيّرة استهدف موسكو وأدى إلى وقف حركة الملاحة في أحد مطاراتها الدولية لفترة مؤقتة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الحرب تصل إلى روسيا و"مراكزها الرمزية".وحذّر الرئيس الأوكراني في كلمة خلال زيارة لمدينة إيفانو-فرانكيفسك، من أنه "تدريجيا، الحرب تعود إلى أرض روسيا، (تطال) مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفرّ منه، طبيعي، وعادل بلا ريب".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية على تليغرام، أن طائرات بلا طيار أوكرانية شنت هجوما الليلة الماضية، تضررت إثره واجهتا بُرجَين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف، مؤكدا عدم وجود ضحايا أو إصابات.



وأكدت وكالة محلية إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو، وإعادة توجيه الرحلات إلى مطارات أخرى.



بدورها، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأن طائرتين بدون طيار شاركتا في الهجوم، موضحة أنه تم لاحقا إسقاط واحدة غرب منطقة موسكو، وذلك نقلا عن وكالات إنفاذ.



والأسبوع الماضي، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات، إلا أنها أكدت أن ردها سيكون قاسياً فعلاً.



وأضافت المسؤولة الروسية الرفيعة أن هجمات أوكرانيا التي تستهدف البنى التحتية الروسية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا. (العربية)