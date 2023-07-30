يتواصل القتال في السودان.. الجيش السوداني يقصف مقرات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة





وذكر شهود عيان أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع وتمركزات للدعم السريع بشمال مدينة بحري وجنوب أم درمان، كما قصف الطيران الحربي مواقع للدعم السريع شمال وشرق بحري، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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بدورها، قالت سامية أبو عبيدة، التي تسكن مدينة أم درمان، إن الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في المنطقة منذ عدة أيام. دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في محيط مقر سلاح المهندسين وأحياء وسط أم درمان.وذكر شهود عيان أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع وتمركزات للدعم السريع بشمال مدينة بحري وجنوب أم درمان، كما قصف الطيران الحربي مواقع للدعم السريع شمال وشرق بحري، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.بدورها، قالت سامية أبو عبيدة، التي تسكن مدينة أم درمان، إن الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في المنطقة منذ عدة أيام.

وأضافت "تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على سلاح المهندسين، بينما يضرب الجيش المنطقة بالمدفعية الثقيلة والطيران".



من جهتهم، قال سكان في محلية كرري بشمال أم درمان الواقعة تحت سيطرة الجيش، إن قوات الدعم السريع استمرت في استهداف المنطقة بقذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط مقذوفات على عدد من الأحياء القريبة من قاعدة وادي سيدنا التي ينطلق منها الطيران الحربي.



وذكر الدرديري يوسف، أحد سكان المنطقة، أن ثلاث قذائف سقطت على منطقته، وتسببت في أضرار طفيفة بالمباني، لكنها لم تسفر عن خسائر في الأرواح.



وأشار يوسف إلى أن الخوف يتملك سكان المنطقة بسبب استمرار تساقط المقذوفات وسط الأحياء المأهولة بالسكان لليوم الرابع على التوالي.

ومنذ اندلاع الصراع في منتصف نيسان، يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تشهد العاصمة معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصا مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد. (العربية)