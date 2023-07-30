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عربي-دولي

البابا فرنسيس يدعو روسيا إلى العودة لاتفاق "البحر الأسود".. وزيلينسكي يعلّق

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:14
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، السلطات الروسية للعودة إلى الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم النزاع، مشيرًا إلى الأضرار التي قد تصل إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع.
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وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "دعونا لا نكف عن الصلاة من أجل أوكرانيا الشهيدة حيث الحرب تدمر كل شيء بما في ذلك القمح".

وأضاف: "أوجه نداء إلى أخوتي، سلطات روسيا الاتحادية، العودة إلى اتفاق البحر الأسود ونقل القمح بأمان".

بدوره رحب الرئيس الاوكراني  فولوديمير زيلينسكي بهذا "النداء المهم"، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زيلينسكي إن رد فعل القادة الدينيين في جميع أنحاء العالم على آثار الحرب السلبية وانعكاسها على المنتجات الزراعية الأوكرانية مهم للغاية لحماية العالم بأسره، مضيفا أن أوكرانيا "ستظل الضامن للأمن الغذائي العالمي".

وعلّقت روسيا قبل أسبوعين هذا الاتفاق، والذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، ما تسبب بارتفاع أسعار الحبوب عالميا، الأمر الذي يؤثّر بشكلّ خاص على البلدان الأكثر فقرًا. (سكاي نيوز)
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