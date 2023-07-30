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بسبب إضراب المرشدين.. سلاح الجو الإسرائيلي يخفض ساعات تأهيل طيارين

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:30
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي قرر تخفيض عدد ساعات الطيران في إحدى مراحل تأهيل طياري المروحيات، بسبب احتجاجهم على التعديلات الدستورية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.
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وذكرت صحيفة هاآرتس، أن حوالي 18 من أصل 40 مرشدا من الطيارين رفضوا الامتثال للأوامر، بسبب احتجاجهم على خطة الإصلاح القضائي التي يحاول وزير العدل ياريف ليفين تمريرها بموافقة نتنياهو.

وأكد المرشدون الـ 18 توقفهم عن التطوع في خدمة الاحتياط، في وقت يتوقع دخول مرشدين آخرين رفض الامتثال للخدمة العسكرية أيضا في الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
ويعود قرار تخفيض عدد ساعات الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي إلى ملاءمة عدد التدريبات الجوية مع عدد المرشدين الحالي، في وقت يتوقع تخفيض آخر لعدد ساعات التدريب.
ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) في إسرائيل، قد صادق، الإثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
 
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
 
وتشهد "إسرائيل" سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل". (سبوتنيك)
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