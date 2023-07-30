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عربي-دولي

أوكرانيا تؤكد عقد اجتماع دولي في السعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا

Lebanon 24
30-07-2023 | 15:06
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أكد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، عقد اجتماع في السعودية قريبا لمستشاري الأمن القومي من عدة دول بشأن خطة أوكرانية مقترحة للسلام مع روسيا.

وقال يرماك عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً)، إن كييف تعمل الآن على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين في الاجتماع المزمع، مشيرا إلى أن اجتماعا مماثلا كان قد عُقد في كوبنهاغن في حزيران الماضي.
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وفي وقت سابق اليوم، أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميتنكو، اليوم الأحد، انفتاح كييف على كل مبادرات السلام، مشيدا بدور السعودية في مواصلة تقديم مبادرات للسلام.

وأعرب عن أمله في الوصول لوجهة نظر موحدة في المحادثات المقبلة، متوقعا تأكيد مشاركة عدة دول بمحادثات جدة خلال يومين.


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أفادت أمس السبت، بأن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 آب، سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة. (العربية)
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