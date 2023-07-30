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عربي-دولي

روسيا "كانت ستلجأ للنووي".. بتلك الحالة

Lebanon 24
30-07-2023 | 15:45
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كشف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي أثار في بعض الأحيان شبح نشوب صراع نووي فيما يتعلق بأوكرانيا، اليوم الأحد، إن موسكو كانت ستضطر لاستخدام السلاح نووي، لو كان الهجوم المضاد الذي تشنه كييف حاليا ناجحا.
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وقال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وهو هيئة يرأسها الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن روسيا ستكون مضطرة للتراجع عن عقيدتها النووية في مثل تلك الحالة.

وأضاف: "تخيلوا لو.. نجح الهجوم المدعوم من حلف شمال الأطلسي واستقطعوا جزءا من أرضنا. حينها كنا سنضطر إلى استخدام السلاح النووي، وفقا لقواعد مرسوم صادر عن رئيس روسيا".

وتابع: "ببساطة لن يكون هناك خيار آخر. لذا يجب على أعدائنا الدعاء من أجل نجاح محاربينا. إنهم حريصون على عدم إشعال فتيل حرب نووية عالمية".

ويبدو أن ميدفيديف، الذي يصور نفسه كأحد أكثر الأصوات تشددا في موسكو، يشير إلى جزء من العقيدة النووية الروسية التي تنص على إمكانية استخدام الأسلحة النووية ردا على "العدوان على روسيا" باستخدام أسلحة تقليدية بما يهدد وجود الدولة الروسية.

وتحاول أوكرانيا استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا وأعلنت أنها جزء من أراضيها في خطوة نددت بها كييف، وكثير من دول الغرب. (الحرة)
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