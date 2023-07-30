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عربي-دولي

"إسرائيل" تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة "كبيرة واستثنائية" من الأردن

Lebanon 24
30-07-2023 | 16:22
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كشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء الأحد، عن "إحباط" محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها "كبيرة واستثنائية".

وحظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث، وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة، كما أن أجهزة الأمن الإسرائيلي لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل، بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة.
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إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت بدورها أن "العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى المنظمات الإرهابية في يهودا والسامرة"، على حد تعبيرها، في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة.

وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة له في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "معابر غور الأردن باتت طريقا مفضلا للمنظمات الإجرامية والإرهابية، التي تحاول من وقت لآخر إدخال أكبر عدد ممكن من الأسلحة والأموال إلى إسرائيل والضفة".

ولا يزال الجانب الإسرائيلي يفرض تعتيما على تفاصيل الحادث. (روسيا اليوم)
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