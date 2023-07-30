Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تبدأ محادثات مع أميركا بشأن "الضمانات الأمنية‎"

Lebanon 24
30-07-2023 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1092772-638263579336360248.jpg
Doc-P-1092772-638263579336360248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول أوكراني كبير الأحد أن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن هذا الأسبوع، بشأن تقديم ضمانات أمنية لها، ريثما تكتمل عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ووفق رويترز، فإن المحادثات التي أعلن عنها مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي هي متابعة لتعهدات أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف الناتو هذا الشهر في ليتوانيا بتقديم ضمانات أمنية وتنفيذها.
Advertisement

كما كتب أندريه يرماك على تطبيق التراسل تليغرام: "نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة (هذا) الأسبوع"، موضحاً أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون التزامات ملموسة وطويلة الأجل تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة العدوان الروسي وكبح جماحه في المستقبل. وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح"، حسب تعبيره.

كذلك أضاف أن الضمانات "ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي".

يذكر أن قمة فيلنيوس عرضت الدعم لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ 17 شهراً، وتعهدت دول منفردة بتقديم أسلحة جديدة، لكن لم يُحدد موعد لنيلها عضوية الحلف ما دامت الحرب مستمرة.

كما اتفق أعضاء مجموعة السبع على أن تتفاوض كل دولة على اتفاقيات لتوفير ضمانات أمنية ومساعدة أوكرانيا في تعزيز جيشها.

وقال يرماك في تصريحاته إن أكثر من 10 دول أخرى انضمت إلى إعلان مجموعة السبع وإن أوكرانيا تتفاوض بشأن شروط الضمانات المستقبلية مع كل منها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-07-30
18:30 | 2023-07-30
16:22 | 2023-07-30
16:15 | 2023-07-30
16:00 | 2023-07-30
15:45 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website